Произведи классификацию прилагательных в соответствии с данными таблицы. ФРАНЦ??ЗСКАЯ ВЬЮЖНАЯ НЕНАСТНЫЙ ДЛИННЫЙ ВЧЕРАШНЯЯ Таблица: Бgt; ЗВ. ЗВ.gt;Б Какое слово не вошло в таблицу? Объясни почему.

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Произведи классификацию прилагательных в соответствии с данными таблицы. ФРАНЦ??ЗСКАЯ ВЬЮЖНАЯ НЕНАСТНЫЙ ДЛИННЫЙ ВЧЕРАШНЯЯ Таблица: Бgt; ЗВ. ЗВ.gt;Б Какое слово не вошло в таблицу? Объясни почему.

Автор: Гость