Произведи классификацию прилагательных в соответствии с данными таблицы. ФРАНЦ??ЗСКАЯ ВЬЮЖНАЯ НЕНАСТНЫЙ ДЛИННЫЙ ВЧЕРАШНЯЯ Таблица: Бgt; ЗВ. ЗВ.gt;Б Какое слово не вошло в таблицу? Объясни почему.

Русский язык
Произведи классификацию прилагательных в соответствии с данными таблицы. ФРАНЦ??ЗСКАЯ ВЬЮЖНАЯ НЕНАСТНЫЙ ДЛИННЫЙ ВЧЕРАШНЯЯ Таблица: Бgt; ЗВ. ЗВ.gt;Б Какое слово не вошло в таблицу? Объясни почему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинная - это качественное прилагательное, оно и не вошло в таблицу. Остальные -относительные
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