Найди правило по которому составлен ряд, чисел и продолжил 99,97
Математика
Найди правило по которому составлен ряд, чисел и продолжил 99,97
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Просто кменьшай на два и всё 99,97,95,93 и т.д
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