Отметь уравнения, в которых Х равен 240
Математика
Отметь уравнения, в которых Х равен 240
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Где уравнения??????????????????????????????????????
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