Инженер начертил некоторое количество треугольников и четырёх уголников всего 23 фигуры у которых саммарно 72 угла сколько треугольников начертил инженер?
Математика
Инженер начертил некоторое количество треугольников и четырёх уголников всего 23 фигуры у которых саммарно 72 угла сколько треугольников начертил инженер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23*3=69(углов) если бы все были треугольники 72-69=3(угла) лишние- столько четырехугольников 23-3=20(фигур) треугольники
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