Инженер начертил некоторое количество треугольников и четырёх уголников всего 23 фигуры у которых саммарно 72 угла сколько треугольников начертил инженер?

Математика

Инженер начертил некоторое количество треугольников и четырёх уголников всего 23 фигуры у которых саммарно 72 угла сколько треугольников начертил инженер?

Автор: Гость