Перевод текста пж срочно

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Перевод текста пж срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Енн: Як щодо пасти з куркою і томатним соусом сьогодні на вечерю? Боб: Це звучить чудово! В нас є все що потрібно? Енн: Подивись на поличках! Боб: Ми маємо пасту (макарони) і томатний соус. Енн: Чи є в нас цибуля? Боб: Ми маємо багато цибулі але в нас немає часнику. Енн: Чи є там сир? Боб: Є трохи, але немає курки. І немає оливкової олії. Енн: Добре, тоді давай напишемо список для покупок.
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