Ира и Игорь учатся в одном классе 6 а.Девочек в этом классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одноклассников на 9 меньше чем одноклассниц.Сколько одноклассниц у Иры ?
Алгебра
Ира и Игорь учатся в одном классе 6 а.Девочек в этом классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одноклассников на 9 меньше чем одноклассниц.Сколько одноклассниц у Иры ?
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