Ира и Игорь учатся в одном классе 6 а.Девочек в этом классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одноклассников на 9 меньше чем одноклассниц.Сколько одноклассниц у Иры ?

Алгебра

Ира и Игорь учатся в одном классе 6 а.Девочек в этом классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одноклассников на 9 меньше чем одноклассниц.Сколько одноклассниц у Иры ?

Автор: Гость