Ира и Игорь учатся в одном классе 6 а.Девочек в этом классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одноклассников на 9 меньше чем одноклассниц.Сколько одноклассниц у Иры ?

Алгебра
Ира и Игорь учатся в одном классе 6 а.Девочек в этом классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одноклассников на 9 меньше чем одноклассниц.Сколько одноклассниц у Иры ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении...................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слова. леса
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине В.М. Васнецова "Витязь на распутье"
Ответить
Английский язык
Think what answer you can give to the following guestion
Ответить
Русский язык
Помогите пж однокореные слова к слову чуство , праздник,лестница!?!?
Ответить
Обществознание
Укажите любые существенные отличия человека от животного
Ответить