Искусственный и естественный иммунитет

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Различают врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный) иммунитет. Врожденный иммунитет является наследственным признаком данного вида животных. Например, кролики и собаки невосприимчивы к полиомиелиту (детскому параличу), а человек — к возбудителю чумы рогатого скота и др. Приобретенный иммунитет делят на естественный и искусственный, а каждый из них разделяют на активный и пассивный. Естественный активный иммунитет вырабатывается у человека после перенесения инфекционного заболевания. Так, люди, перенесшие в детстве корь или коклюш, уже не заболевают ими повторно, так как у них образовались в крови защитные вещества — антитела (белковые вещества, способные склеивать или разрушать микроорганизмы). Естественный пассивный иммунитет обусловлен переходом защитных антител из крови матери, в организме которой они образуются, через плаценту в кровь плода. Пассивным путем получают иммунитет дети по отношению к кори, скарлатине, дифтерии и др. Через 1—2 года, когда антитела, полученные от матери, разрушаются и частично выделяются из организма ребенка, восприимчивость его к указанным инфекциям резко возрастает. Искусственный активный иммунитет получается путем прививки здоровым людям и животным культур убитых или ослабленных болезнетворных микробов или вирусов, ослабленных микробных ядов — токсинов (анатоксинов). Введение в организм этих препаратов — вакцин — имитирует заболевание в легкой форме и активизирует защитные силы организма, вызывая в нем образование соответствующих антител. В Советском Союзе применяется вакцинация детей против кори, коклюша, дифтерии, полиомиелита, туберкулеза, оспы, столбняка, благодаря чему достигнуто значительное снижение числа заболеваний этими тяжелыми болезнями. Искусственный пассивный иммунитет создается путем введения человеку сыворотки, содержащей антитела и антитоксины (вещества, обезвреживающие продукты жизнедеятельности микроорганизмов, вредные для человека) против микробов и их ядов — токсинов. Сыворотки получают главным образом от лошадей, которых иммунизируют соответствующим токсином. Пассивно приобретенный иммунитет сохраняется обычно не больше месяца, но зато проявляется почти сразу же после введения лечебной сыворотки. Своевременно введенная лечебная сыворотка, содержащая уже готовые антитела, часто обеспечивает успешную борьбу с тяжелой инфекцией (например, дифтерией), которая развивается так быстро, что организм не успевает выработать достаточное количество антител и больной может умереть. После некоторых инфекционных заболеваний не вырабатывается иммунитет, например ангина, которой можно болеть много раз.