Помоги пожалуйста, буду благодарен, номер 1384
Математика
Помоги пожалуйста, буду благодарен, номер 1384
Ответ(ы):
Гость:
чтобы обратить в десятичную дробь, нужно числитель делить на знаменатель в столбик. 9/20=0,45 7/40=0,175 11/400=0,0275 21/168=0,125 35/280=0,125 47/376=0,125
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