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Разобрать по составу ожить
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Разобрать по составу ожить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
О-преставка жить-корень нулевое окончание
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