В каких наречиях пишется одна буква н а когда две
Русский язык
В каких наречиях пишется одна буква н а когда две
Ответ(ы):
Гость:
Если наречие образовано от слова,где была 1 н, то и в самом наречии 1 н а если было 2, то и будет 2
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