Турист прошел 32% всего пути после чего до середины пути ему осталось пройти 7,2 км. Найдите длину всего пути.
Математика
Турист прошел 32% всего пути после чего до середины пути ему осталось пройти 7,2 км. Найдите длину всего пути.
Ответ(ы):
Гость:
32%-32/100. 7.2 : 32/100_- решишь сама ответ: ...
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