Турист прошел 32% всего пути после чего до середины пути ему осталось пройти 7,2 км. Найдите длину всего пути.

Математика

Турист прошел 32% всего пути после чего до середины пути ему осталось пройти 7,2 км. Найдите длину всего пути.

Автор: Гость