Люди,помогите срочно мне по литературе задали два вопроса по рассказу мёртвые души.вопросы звучат так: 1.представление героя ( герой плюшкин). 2.внешность героя ( герой плюшкин)

Литература
Люди,помогите срочно мне по литературе задали два вопроса по рассказу мёртвые души.вопросы звучат так: 1.представление героя ( герой плюшкин). 2.внешность героя ( герой плюшкин)
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