Люди,помогите срочно мне по литературе задали два вопроса по рассказу мёртвые души.вопросы звучат так: 1.представление героя ( герой плюшкин). 2.внешность героя ( герой плюшкин)

Литература

Люди,помогите срочно мне по литературе задали два вопроса по рассказу мёртвые души.вопросы звучат так: 1.представление героя ( герой плюшкин). 2.внешность героя ( герой плюшкин)

Автор: Гость