1. К реакции ионного обмена относят взаимодействие: а) оксида кальция и воды; б) к??льция и воды; в) магния и соляной кислоты; г) растворов нитрата серебра и фосфата калия. Напишите молекулярное, полное и сокращенно-молеку...
Химия
1. К реакции ионного обмена относят взаимодействие: а) оксида кальция и воды; б) к??льция и воды; в) магния и соляной кислоты; г) растворов нитрата серебра и фосфата калия. Напишите молекулярное, полное и сокращенно-молекулярные уравнения этой реакции.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите на русский язык текст THE FUNNY ANIMAL. THE FUNNY ANIMAL. This is the tale of a little old man. His name is Dob. And it is the tale ...
Математика
Английский язык