1. К реакции ионного обмена относят взаимодействие: а) оксида кальция и воды; б) к??льция и воды; в) магния и соляной кислоты; г) растворов нитрата серебра и фосфата калия. Напишите молекулярное, полное и сокращенно-молеку...

Химия

1. К реакции ионного обмена относят взаимодействие: а) оксида кальция и воды; б) к??льция и воды; в) магния и соляной кислоты; г) растворов нитрата серебра и фосфата калия. Напишите молекулярное, полное и сокращенно-молекулярные уравнения этой реакции.

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