Написать уравнение гармонического колебания тела, если его полная энергия -3 x 10 в ??инус 5 степени Дж, максимальная сила, которая действует на тело- 1.5 мН, период колебаний - 2с и начальная фаза - 60 градусов
Физика
Написать уравнение гармонического колебания тела, если его полная энергия -3 x 10 в ??инус 5 степени Дж, максимальная сила, которая действует на тело- 1.5 мН, период колебаний - 2с и начальная фаза - 60 градусов
Ответ(ы):
Гость:
Я не знаю лщ)))))))))) уииии
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