Примеры возникновения чс из-за аварии на взрывопожароопасном объекте
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Примеры возникновения чс из-за аварии на взрывопожароопасном объекте
Ответ(ы):
Гость:
Газ,метан,дерево,легкосплавывающие вещи например дерево,елка
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