Вставь пропущенные парные звонкие и глухие согласные. Запиши проверочные слова. душистый укроП-.......... сельский клуБ-......... сильный взрыВ-.......... деревянный сруБ-........ быстрый ястреБ-......... лесной клоП-.............
Русский язык
Вставь пропущенные парные звонкие и глухие согласные. Запиши проверочные слова. душистый укроП-.......... сельский клуБ-......... сильный взрыВ-.......... деревянный сруБ-........ быстрый ястреБ-......... лесной клоП-........... золотой волоС-.......... громкий храП-.......... вместо многоточия нужно вставить проверочные слова. помогите.
Ответ(ы):
Гость:
Клоп-клопы, волос-волосы, храп-храпеть. Остальные не знаю.
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