2. При электролизе на инертных электродах водного раствора хлорида бария не получ??тся: а) H2; б) Ba; в) Cl2; г) Ba(OH)2. Составьте схему электролиза раствора этой соли.
Химия
2. При электролизе на инертных электродах водного раствора хлорида бария не получ??тся: а) H2; б) Ba; в) Cl2; г) Ba(OH)2. Составьте схему электролиза раствора этой соли.
Ответ(ы):
Гость:
К 2H2O+2e=H2+2OH(-) a 2Cl(-)-2e=Cl2(0) BaCl2+2H2O=Cl2+H2+Ba(OH)2 ответ: б) Ba;
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