2. При электролизе на инертных электродах водного раствора хлорида бария не получ??тся: а) H2; б) Ba; в) Cl2; г) Ba(OH)2. Составьте схему электролиза раствора этой соли.

Химия

2. При электролизе на инертных электродах водного раствора хлорида бария не получ??тся: а) H2; б) Ba; в) Cl2; г) Ba(OH)2. Составьте схему электролиза раствора этой соли.

Автор: Гость