В чем проявилось хитроумие Одессея в пещере циклопа при встречи с сиренами в собс??веном доме?

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Хитроумность Одиссея в пещере циклопа проявилась в том,что он (циклопа) напоил "киселем",и когда тот в благодарность спросил его имя,он ответил что его зовут "Никто".Благодарность циклопа-Одиссей будет съеден последним.Греки нашли в пещере огромный кол,раскалили его и выбили людоеду его единственный глаз.Циклоп Полифем завыл от боли и на его ор сошлись другие циклопы.Спросили: Кто тебя обижает? Полифем-Никто!Циклопы ушли и на утро Полифем выпустил баранов из пещеры,под которыми были привязаны греки.В этом была хитроумность Одиссея.