Задали написать сочинение очерк на тему я некогда не забуду . помогите пожалуйста!!!

Литература
Задали написать сочинение очерк на тему я некогда не забуду . помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я никогда не забуду школу!здесь я проучилась много лет.я завела огромное колличесво друзей,которые до сих пор со мной.я люблю учителей,которые всегда все внятно объясняли.даже учителям можно рассказать о своих переживаниях и они поймут.я никогда не забуду каждый уголок своей школы,свой класс ,который стал мне родным.может быть мы часто не понимали друг друга,но я все равно их не забуду.спасибо моей любимой школе за все хорошее!
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