Существует ли такое соединение K2Fe4?

Химия
Существует ли такое соединение K2Fe4?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сплав калия с железом теоритически возможен. Но слышу о таком впервые. А вот о подобных знаю много - сплавы натрия со свинцом, калия с литием. Даже самому случалось видеть.
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