Периметр прямоугольника равен 62 м . Найдите его стороны , если площадь прямоугольника равен 1200 м квадратных

Алгебра
Периметр прямоугольника равен 62 м . Найдите его стороны , если площадь прямоугольника равен 1200 м квадратных
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