3. Среди следующих пар жидкостей неограниченно смешиваются и практически нераств??римыми друг в друге являются соответственно: а) вода и серная кис-та, вода и ртуть; б) вода и бром, вода и бензин; в) вода и азотная кис-та, в...
Химия
3. Среди следующих пар жидкостей неограниченно смешиваются и практически нераств??римыми друг в друге являются соответственно: а) вода и серная кис-та, вода и ртуть; б) вода и бром, вода и бензин; в) вода и азотная кис-та, вода и этанол; г) вода и уксусная кис-та, вода и пероксид водорода.
Ответ(ы):
Гость:
Среди следующих пар жидкостей неограниченно смешиваются и практически нерастворимыми друг в друге являются соответственно:а) вода и серная кис-та, вода и ртуть;
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