3. Среди следующих пар жидкостей неограниченно смешиваются и практически нераств??римыми друг в друге являются соответственно: а) вода и серная кис-та, вода и ртуть; б) вода и бром, вода и бензин; в) вода и азотная кис-та, в...

Химия

3. Среди следующих пар жидкостей неограниченно смешиваются и практически нераств??римыми друг в друге являются соответственно: а) вода и серная кис-та, вода и ртуть; б) вода и бром, вода и бензин; в) вода и азотная кис-та, вода и этанол; г) вода и уксусная кис-та, вода и пероксид водорода.

Автор: Гость