Сочинение на тему прогулка в лесу 4 класс
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Сочинение на тему прогулка в лесу 4 класс
Ответ(ы):
Гость:
Однажды я гуляла по лесу. Вокруг меня порхали бабочки и стрекозы. Я ходила и смотрела на природу и собирала грибы. В лесу много ягод малины, клубники, земляники. Мне очень нравится лес , особенно на просторах моей родины - России!
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