Сочинение на тему прогулка в лесу 4 класс

Гость: Гость:

Однажды я гуляла по лесу. Вокруг меня порхали бабочки и стрекозы. Я ходила и смотрела на природу и собирала грибы. В лесу много ягод малины, клубники, земляники. Мне очень нравится лес , особенно на просторах моей родины - России!