Что я вижу утром в окне перед школой

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Что я вижу утром в окне перед школой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я вижу природу, птиц поющих от небольшого холодка, много много снега, пусть и не совсем яркое, но солнышко, и огромное голубое небо!
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