Что объединяет эти слова: красный, тихий, плоский
Математика
Что объединяет эти слова: красный, тихий, плоский
Ответ(ы):
Гость:
Это однокоренные слова.А 2ое предл.не понял
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