"Жизнь Пи" отзывы о фильме
Литература
"Жизнь Пи" отзывы о фильме
Ответ(ы):
Гость:
В фильме Жизнь Пи рассказана история мальчика-подростка, выжившего в кораблекрушении, которому предстоит столкнуться с головокружительными и опасными приключениями. Он оказывается на шлюпке посреди океана в компании свирепого бенгальского тигра, гиены, зебры и орангутана. И теперь они плывут в поисках берега, стремясь выжить и преодолеть нарастающий голод.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Химия
Установите соответствие между веществом и продуктами электролиза его водного ра??твора а)CuSO4 б)HCl в)CuCl3 1) Cu(OH)2, H2, O2 2) Cu,...
Обществознание