"Жизнь Пи" отзывы о фильме

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В фильме Жизнь Пи рассказана история мальчика-подростка, выжившего в кораблекрушении, которому предстоит столкнуться с головокружительными и опасными приключениями. Он оказывается на шлюпке посреди океана в компании свирепого бенгальского тигра, гиены, зебры и орангутана. И теперь они плывут в поисках берега, стремясь выжить и преодолеть нарастающий голод.