Почему чиновники являются "мертвыми душами"?
Литература
Почему чиновники являются "мертвыми душами"?
Ответ(ы):
Гость:
Чиновники продают или отдают ( Манилов )Чичикову души мёртвых крестьян , преследуя личную выгоду Коробочка - боится не продешивить , Собакевич продал крестьян дороже чем все остальные чиновники , некоторые чиновнике Манилов например не следят за хозяйством и не заботятся о жизни крестьян
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