Почему чиновники являются "мертвыми душами"?

Литература
Почему чиновники являются "мертвыми душами"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чиновники  продают или отдают ( Манилов )Чичикову души мёртвых крестьян , преследуя личную выгоду Коробочка - боится не продешивить , Собакевич продал крестьян дороже чем все остальные чиновники  ,  некоторые чиновнике  Манилов например не следят за хозяйством и не заботятся  о жизни крестьян
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