Семья собиралась на дачу родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 рублей за килограмм а копченой колбасы в 5 раз меньше за колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину сколько купили колбасы и какова ее стоимость

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Семья собиралась на дачу родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 рублей за килограмм а копченой колбасы в 5 раз меньше за колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину сколько купили колбасы и какова ее стоимость

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