Семья собиралась на дачу родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 рублей за килограмм а копченой колбасы в 5 раз меньше за колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину сколько купили колбасы и какова ее стоимость
Математика
Семья собиралась на дачу родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 рублей за килограмм а копченой колбасы в 5 раз меньше за колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину сколько купили колбасы и какова ее стоимость
Ответ(ы):
Гость:
1) 3 х 216 = 648 ( руб) - за весь шашлык 2) 3 : 5 = 0,6 ( кг ) - колбасы купили 3) 648 : 3 = 216 ( руб) - купленная колбаса 4) 216 : 0,6 = 360 (руб) - стоит 1 кг колбасы
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