ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! велосипедист за 3ч. проехал 24 км значит он ехал со скоростью 8 км/ч

Математика

ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! велосипедист за 3ч. проехал 24 км значит он ехал со скоростью 8 км/ч

Автор: Гость