ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! велосипедист за 3ч. проехал 24 км значит он ехал со скоростью 8 км/ч
Математика
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! велосипедист за 3ч. проехал 24 км значит он ехал со скоростью 8 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
Ты решила верно 24:3=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В мешке находятся 30 мячей из них 5 красных 15 желтых а остальные белые найдите вероятность того что случайно вынутый мяч будет белого или красного...
Химия
Составьте уравнение реакции, схема которой Zn+H2SO4(конц)=ZnSO4+SO2+H2O рассмотрите ее с точки зрения ОВР
Литература