Мне нужно написать сочинение на тему оттепель 1 кл
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Мне нужно написать сочинение на тему оттепель 1 кл
Ответ(ы):
Гость:
Конец зимы, февраль. Ещё лютуют морозы, но изредка они сменяются оттепелью. Тогда образуются большие и маленькие сосульки, под ногами — слякоть, в воздухе — морось. Ещё не так тепло, как весной, но и не холодно: мороз отступает, удаляется на временный отдых. Ветерок ласково касается всего вокруг, словно обнадёживает: «Ничего, потерпите, скоро весна». Сосульки в полдень начинают медленно капать: это февраль плачет, прощается с нами. Снег оседает, теряет белизну, и к вечеру под ногами уже серое месиво. В воздухе пахнёт приближающейся весной, воробьи весело чирикают, солнце не только ярко светит, но и пригревает. А назавтра снова мороз, холодный обжигающий ветер: зима берёт реванш. Ещё рано ей уступать место весне, ещё не время сдаваться.
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