Мне нужно написать сочинение на тему оттепель 1 кл

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Конец зимы, февраль. Ещё лютуют мо­розы, но изредка они сменяются оттепелью. Тогда образуются большие и маленькие со­сульки, под ногами — слякоть, в воздухе — морось. Ещё не так тепло, как весной, но и не хо­лодно: мороз отступает, удаляется на времен­ный отдых. Ветерок ласково касается всего вокруг, словно обнадёживает: «Ничего, потер­пите, скоро весна». Сосульки в полдень на­чинают медленно капать: это февраль плачет, прощается с нами. Снег оседает, теряет белиз­ну, и к вечеру под ногами уже серое месиво. В воздухе пахнёт приближающейся весной, во­робьи весело чирикают, солнце не только ярко светит, но и пригревает. А назавтра снова мороз, холодный обжи­гающий ветер: зима берёт реванш. Ещё рано ей уступать место весне, ещё не время сда­ваться.