В трёх ящиках 42 кг овощей. В первых двух вместе 27кг. Сколько кг овощей в первом ящике, если во втором на 4 кг меньше чем в третьем? Кролик Крош собирал 16 съедобных грибов и 9поганок. Его друг Ёжик собрал 7 съедобных грибов...
Математика
В трёх ящиках 42 кг овощей. В первых двух вместе 27кг. Сколько кг овощей в первом ящике, если во втором на 4 кг меньше чем в третьем? Кролик Крош собирал 16 съедобных грибов и 9поганок. Его друг Ёжик собрал 7 съедобных грибов а несъедобных на 4 меньше чем съедобных грибов.Сколько всего грибов собирали крош и ёжик вместе кто их на сколько собрал грибов больше? для приготовления 40 кг изюма нужно израсходовать 95 кг винограда. сколько воды испарилось во время приготовления изюма?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ на первую задачу))) 1) 42 -27=15 (кг) мы нашли сколько овощей в первом и во втором ящиках вместе 2)15:2=7,5 (кг) мы нашли сколько в в одном ящике если бы было поровну 3) 7,5 +4 =11,5 килограмм во втором ящике
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