В трёх ящиках 42 кг овощей. В первых двух вместе 27кг. Сколько кг овощей в первом ящике, если во втором на 4 кг меньше чем в третьем? Кролик Крош собирал 16 съедобных грибов и 9поганок. Его друг Ёжик собрал 7 съедобных грибов...

Математика

В трёх ящиках 42 кг овощей. В первых двух вместе 27кг. Сколько кг овощей в первом ящике, если во втором на 4 кг меньше чем в третьем? Кролик Крош собирал 16 съедобных грибов и 9поганок. Его друг Ёжик собрал 7 съедобных грибов а несъедобных на 4 меньше чем съедобных грибов.Сколько всего грибов собирали крош и ёжик вместе кто их на сколько собрал грибов больше? для приготовления 40 кг изюма нужно израсходовать 95 кг винограда. сколько воды испарилось во время приготовления изюма?

Автор: Гость