В трёх ящиках 42 кг овощей. В первых двух вместе 27кг. Сколько кг овощей в первом ящике, если во втором на 4 кг меньше чем в третьем? Кролик Крош собирал 16 съедобных грибов и 9поганок. Его друг Ёжик собрал 7 съедобных грибов...

Математика
В трёх ящиках 42 кг овощей. В первых двух вместе 27кг. Сколько кг овощей в первом ящике, если во втором на 4 кг меньше чем в третьем? Кролик Крош собирал 16 съедобных грибов и 9поганок. Его друг Ёжик собрал 7 съедобных грибов а несъедобных на 4 меньше чем съедобных грибов.Сколько всего грибов собирали крош и ёжик вместе кто их на сколько собрал грибов больше? для приготовления 40 кг изюма нужно израсходовать 95 кг винограда. сколько воды испарилось во время приготовления изюма?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ на первую задачу))) 1) 42 -27=15 (кг) мы нашли сколько овощей в первом и во втором ящиках вместе 2)15:2=7,5 (кг) мы нашли сколько в в одном ящике если бы было поровну 3) 7,5 +4 =11,5 килограмм во втором ящике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Вам задам загадку. Короче пойдешь на рынок , увидешь не купишь, а купишь не оденешь , оденешь не увидешь, что это?
Ответить
Литература
Снег и мчится и кружится
Ответить
Математика
Сравните Числа 5/19 или 11/19
Ответить
История
В средние века жили искусные строители, соорыжавшие замки, соборы и целые города это правильно
Ответить
Математика
Помогите решить 49:18
Ответить