Банк ежегодна начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000р.Сколько денег будит на его счету через год?

Математика
Банк ежегодна начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000р.Сколько денег будит на его счету через год?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5550р будет через год
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