Банк ежегодна начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000р.Сколько денег будит на его счету через год?

Математика

Банк ежегодна начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000р.Сколько денег будит на его счету через год?

Автор: Гость