Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость одного автомобиля равна 65км/ч скорость другого на 10 км ч больше какова длина пути между городами если через 3 ч длина пути между автомобилями был...
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость одного автомобиля равна 65км/ч скорость другого на 10 км ч больше какова длина пути между городами если через 3 ч длина пути между автомобилями была 435 км?
Ответ(ы):
Гость:
65+10=75 75•3=225 435+225=660
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