Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость одного автомобиля равна 65км/ч скорость другого на 10 км ч больше какова длина пути между городами если через 3 ч длина пути между автомобилями был...

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость одного автомобиля равна 65км/ч скорость другого на 10 км ч больше какова длина пути между городами если через 3 ч длина пути между автомобилями была 435 км?

Автор: Гость