У кати было 10 р и 50р она истратила 8 р .сколько денег осталось у кати. ? только условия.
Математика
У кати было 10 р и 50р она истратила 8 р .сколько денег осталось у кати. ? только условия.
Ответ(ы):
Гость:
Всего было 10р+50р=60р Из общей суммы было потрачено 8р Осталось после растраты 60р-8р=52р
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