Скажите правело!!!Как вычеслить дробь из чесла?И приведите премер как ето делать!!!??ожалуйста!!!!!!
Математика
Скажите правело!!!Как вычеслить дробь из чесла?И приведите премер как ето делать!!!??ожалуйста!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
23,5:54,2=11,2; 12,4*23,5=26,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
3. Среди следующих пар жидкостей неограниченно смешиваются и практически нераств??римыми друг в друге являются соответственно: а) вода и серная к...
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость одного автомобиля равна 65км/ч скорость другого на 10 км ч больше к...
Математика
Математика
Банк ежегодна начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000р.Сколько денег будит на его счету через год?
Русский язык