Скажите 3 пятых в граммах

Математика
Скажите 3 пятых в граммах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.6 грамм..............
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