Помогите, пожалуйста!!! Составьте и запишите не мениее пяти предложений на темы "??обро", "Правда", "Мир" по следующим схемам.
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Помогите, пожалуйста!!! Составьте и запишите не мениее пяти предложений на темы "??обро", "Правда", "Мир" по следующим схемам.
Ответ(ы):
Гость:
Самая лучшая вещь это Добро . Она самая важная вещь в мире.А правда честичко сердца.А мир самая лучшая планета!!!
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