Помогите, пожалуйста!!! Составьте и запишите не мениее пяти предложений на темы "??обро", "Правда", "Мир" по следующим схемам.

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Помогите, пожалуйста!!! Составьте и запишите не мениее пяти предложений на темы "??обро", "Правда", "Мир" по следующим схемам.

Автор: Гость