Помогитее решить задачу масса четырёх кирпечей равна 15кг вопрос какова масса так??х 8кирпичей?

Математика
Помогитее решить задачу масса четырёх кирпечей равна 15кг вопрос какова масса так??х 8кирпичей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8/4=2  раза по 4 кирпича в8 кирпичах 2*15=30 кг
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