Помогитее решить задачу масса четырёх кирпечей равна 15кг вопрос какова масса так??х 8кирпичей?
Математика
Помогитее решить задачу масса четырёх кирпечей равна 15кг вопрос какова масса так??х 8кирпичей?
Ответ(ы):
Гость:
8/4=2 раза по 4 кирпича в8 кирпичах 2*15=30 кг
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