Сколько будет 5 000 000 мм квадратных в м квадратных

Математика
Сколько будет 5 000 000 мм квадратных в м квадратных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 м кв. = 1000000 мм кв. 5000000 мм кв. = 5 м кв.
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