В зале 89 стульев.с зала вынесли 2 стула, потом 1 .На сколько меньше стульев стало в з??ле?

Математика
В зале 89 стульев.с зала вынесли 2 стула, потом 1 .На сколько меньше стульев стало в з??ле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)2+1=3 стула -вынесли, 2)89-3=86 стульев- стало ответ : стало меньше на 3 стула
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каких наречиях пишется одна буква н а когда две
Ответить
Математика
Турист прошел 32% всего пути после чего до середины пути ему осталось пройти 7,2 км. Найдите длину всего пути.
Ответить
История
В чём вы видете главный итог деятельности патриарха Филарета на посту главы церкви????? СРОЧНО НАПИШИТЕ ПРОШУ ОЧЕНЬ НАДА:(
Ответить
Русский язык
Проверочные слова к словам-Слово. землёй. свалилась. прямым. рокочет. связано. ветвистые золотые деревья. грохочет.
Ответить
Информатика
Найдите ошибку в программе по Pascal: Var a:array[-10..10] of integer; Begin For I:=1 to 20 do Readln(a[I]); For I:=1 to 20 do a[I]:=a[...
Ответить