В зале 89 стульев.с зала вынесли 2 стула, потом 1 .На сколько меньше стульев стало в з??ле?
Математика
В зале 89 стульев.с зала вынесли 2 стула, потом 1 .На сколько меньше стульев стало в з??ле?
Ответ(ы):
Гость:
1)2+1=3 стула -вынесли, 2)89-3=86 стульев- стало ответ : стало меньше на 3 стула
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