В зале 89 стульев.с зала вынесли 2 стула, потом 1 .На сколько меньше стульев стало в з??ле?

Математика

В зале 89 стульев.с зала вынесли 2 стула, потом 1 .На сколько меньше стульев стало в з??ле?

Автор: Гость