Площадь комнаты равна 24 м2 , что составляет 6/11 площади всей квартиры. Какова площадь квартиры?

Математика
Площадь комнаты равна 24 м2 , что составляет 6/11 площади всей квартиры. Какова площадь квартиры?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)24:6*11=44(м2)-S  Ответ: площадь квартиры 44 м2.
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