Найдите ошибку в программе по Pascal: Var a:array[-10..10] of integer; Begin For I:=1 to 20 do Readln(a[I]); For I:=1 to 20 do a[I]:=a[I]/10; For I:=1 to 20 do Writeln ('a[I]=', a[I]); end.
Информатика
Найдите ошибку в программе по Pascal: Var a:array[-10..10] of integer; Begin For I:=1 to 20 do Readln(a[I]); For I:=1 to 20 do a[I]:=a[I]/10; For I:=1 to 20 do Writeln ('a[I]=', a[I]); end.
Ответ(ы):
Гость:
Каждый цикл: for i:=-10 to 10 do
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