Найдите ошибку в программе по Pascal: Var a:array[-10..10] of integer; Begin For I:=1 to 20 do Readln(a[I]); For I:=1 to 20 do a[I]:=a[I]/10; For I:=1 to 20 do Writeln ('a[I]=', a[I]); end.

Информатика

Автор: Гость