Проверочные слова к словам-Слово. землёй. свалилась. прямым. рокочет. связано. ветвистые золотые деревья. грохочет.
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Проверочные слова к словам-Слово. землёй. свалилась. прямым. рокочет. связано. ветвистые золотые деревья. грохочет.
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