Разбор как часть речи слова (Солнце)

Русский язык
Разбор как часть речи слова (Солнце)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень солнц окончание е
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