Имеется прямоугольник со сторонами 8 и 4. через середины сторон провели прямые раз??ив прямоугольник на 4 одинаковые фигуры. какова площадь маленького прямоугольника.

Математика

Имеется прямоугольник со сторонами 8 и 4. через середины сторон провели прямые раз??ив прямоугольник на 4 одинаковые фигуры. какова площадь маленького прямоугольника.

Автор: Гость