Имеется прямоугольник со сторонами 8 и 4. через середины сторон провели прямые раз??ив прямоугольник на 4 одинаковые фигуры. какова площадь маленького прямоугольника.
Математика
Имеется прямоугольник со сторонами 8 и 4. через середины сторон провели прямые раз??ив прямоугольник на 4 одинаковые фигуры. какова площадь маленького прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Площадь большого прямоугольника 8*4=32... отсюда маленький прямоугольник 32:4=8 см в кв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
187213 187214 187215 187216 187217