Использовать слова вместо картинок My sister Mary...s well and I... well

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Использовать слова вместо картинок My sister Mary...s well and I... well
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My sister Mary IS well and I AM well
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