Используя четыре цифры 8 знаки арифметических действий и скобки Составьте числов??е выражение равное 1,4,8,2,6,9,3,7,10
Математика
Используя четыре цифры 8 знаки арифметических действий и скобки Составьте числов??е выражение равное 1,4,8,2,6,9,3,7,10
Ответ(ы) на вопрос:
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(8/8)/(8/8)=1 (8/8)+(8/8)=2 (8*8)/(8+8)=4
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