Используя числа 21, 14, 8 и 7, составь по 2 верных равенства и неравенства. Заранее спасибо.
Математика
Используя числа 21, 14, 8 и 7, составь по 2 верных равенства и неравенства. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если использовать только эти числа,то: 7+14=21; 21 больше,чем 14, 8 меньше,чем 14.
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