Используя числа 21, 14, 8 и 7, составь по 2 верных равенства и неравенства. Заранее спасибо.

Математика

Используя числа 21, 14, 8 и 7, составь по 2 верных равенства и неравенства. Заранее спасибо.

Автор: Гость