Используя допольнительную литературу , подготовьте сообщение на тему " основные страницы биографии великого английского ученого Ч.Дарвина". Составьте план сообщения
Биология
Используя допольнительную литературу , подготовьте сообщение на тему " основные страницы биографии великого английского ученого Ч.Дарвина". Составьте план сообщения
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Основные положения эволюционной теории Чарльза ДарвинаЛогическая структура дарвинизма. Формы борьбы за существование и изменчивости по Дарвину. Адаптации организма и их классификация. Предпосылки возникновения учения. Роль естественного отбора при формировании приспособлений. Конвергентная эволюция.Эволюционная теория ДарвинаПредпосылки создания эволюционной теории Ч.Дарвина. Эволюционные исследования Ч.Дарвина. Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Предпосылки и движущие силы эволюции по Ч. Дарвину. Основные результаты эволюции (по Ч. Дарвину).
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