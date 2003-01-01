Используя дополнительные источники информации, найдите сведения о российских уч??ных-обладателях Нобелевский премии. В каких областях науки они работали?

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Итак, советскими и российскими лауреатами Нобелевской премии были: 1904, Физиология и медицина, Иван Петрович Павлов 1908, Физиология и медицина, Илья Ильич Мечников 1933, Литература, Иван Алексеевич Бунин* 1956, Химия, Николай Николаевич Семёнов 1958, Физика, Павел Алексеевич Черенков 1958, Физика, Илья Михайлович Франк 1958, Физика, Игорь Евгеньевич Тамм 1958, Литература, Борис Леонидович Пастернак 1962, Физика, Лев Давидович Ландау 1964, Физика, Николай Геннадьевич Басов 1964, Физика, Александр Михайлович Прохоров 1965, Литература, Михаил Александрович Шолохов 1970, Литература, Александр Исаевич Солженицын 1975, Премия мира, Андрей Дмитриевич Сахаров 1975, Экономика, Леонид Витальевич Канторович 1978, Физика, Пётр Леонидович Капица 1987, Литература, Иосиф Бродский** 1990, Премия мира, Михаил Сергеевич Горбачёв 2000, Физика, Жорес Иванович Алфёров 2003, Физика, Виталий Лазаревич Гинзбург 2003, Физика, Алексей Алексеевич Абрикосов Ещё один нобелевский лауреат, имеющий отношение к России — Илья Романович Пригожин (1917-2003). Он получил Нобелевскую премию по химии в 1977 году. К сожалению, его нельзя причислить к нашим обладателям этой премии, поскольку, родившись в Москве 25 января 1917 года, он вместе с семьей покинул Советскую Россию в 1921 году. После 8 лет, проведённых в Германии, семья осела в Бельгии, гражданином которой в 1949 году и стал Илья Пригожин. Остальных не нашел :) НО ПОЛНЫЙ СПИСОК есть в источнике.